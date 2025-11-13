Marea Roja Marea Roja -  13 de noviembre de 2025 - 22:02

Cecilio Waterman rompió las redes y silenció el Trébol en Guatemala

El delantero panameño Cecilio Waterman fue el encargado de firmar un doblete con la Selección de Panamá en Guatemala.

Cecilio Waterman rompió las redes y silenció el Trébol

Cecilio Waterman rompió las redes y silenció el Trébol

FOTO: SAMID BOTELLO

El ambiente hostil que se vivía en el Estadio del Trébol fue silenciado por las anotaciones del atacante de la Selección de Panamá, Cecilio Waterman, cuando Guatemala más presionaba y estaba cerca del área del guardameta panameño Orlando Mosquera.

El primer gol del onceno nacional en el duelo de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF llegó al minuto 30', cuando el lateral izquierdo Eric Davis lanzó un centro y a pura fuerza, el delantero del Coquimbo Unido ganó contra el defensor y mandó el balón al fondo de las redes con un potente remate de pierna derecha, imposible de atajar para Nicholas Hagen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1989161233069818284&partner=&hide_thread=false

El segundo tanto que firmó el doblete de Cecilio cayó 44' con un disparo desde afuera del área, con asistencia de Andrés Andrade.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1989164726493102586&partner=&hide_thread=false

GRAN MOMENTO DE CECILIO WATERMAN

Waterman de 34 años viene de coronarse campeón en la primera división de Chile con los "Piratas", en una temporada donde marcó 10 goles y brindó 1 asistencia en 25 partidos.

Su buen momento lo trasladó al equipo que dirige Thomas Christiansen, marcando dos goles que le dan vida a Panamá para soñar con la clasificación al Mundial 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá superó a Guatemala y mantiene vivo el sueño mundialista

¡SORPRESAS! Selección de Panamá con varias novedades en el once inicial vs Guatemala

¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre la falta que cometió Adalberto Carrasquilla?

Recomendadas

Últimas noticias