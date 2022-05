Christian Núñez habla del amistoso ante Canadá y detalles de Panamá Sub-21

"Al final no estaba adentro de la planificación para esta fecha FIFA, la Federación Canadiense se puso en contacto con nosotros por lo sucedido, en lo que se canceló el amistoso ante Irán y acá pues, no hubo problema en realizarlo, Canadá se puso de acuerdo ya que nosotros no teníamos amistoso para esta fecha y se toma la decisión; el día 2 es el juego contra Costa Rica en Liga de Naciones Concacaf y se viajará el viernes vía Chárter", dijo Christian Núñez de la FEPAFUT.