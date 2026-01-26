Clasificatorio CONCACAF W: Panamá Femenina Sub-17 goleó a Surinam

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 reafirmó su buen momento en el Clasificatorio CONCACAF W, que se juega en Bermudas, tras golear 8-0 a Surinam en la segunda fecha del Grupo B.
El objetivo de Panamá Femenina Sub-17
El onceno nacional buscará la victoria ante Bermudas en la última fecha para cumplir el objetivo de terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF, que contará con las 12 mejores selecciones de la región.
El choque se jugará en el mismo escenario, el próximo 28 de enero a las 6:00 p.m.