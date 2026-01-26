Clasificatorio CONCACAF W Marea Roja -  26 de enero de 2026 - 15:33

Clasificatorio CONCACAF W: Panamá Femenina Sub-17 goleó a Surinam

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 reafirmó su buen momento en el Clasificatorio CONCACAF W, que se juega en Bermudas.

Clasificatorio CONCACAF W: Panamá Femenina Sub-17 goleó a Surinam

Clasificatorio CONCACAF W: Panamá Femenina Sub-17 goleó a Surinam

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 reafirmó su buen momento en el Clasificatorio CONCACAF W, que se juega en Bermudas, tras golear 8-0 a Surinam en la segunda fecha del Grupo B.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/2015879950629269819?s=20&partner=&hide_thread=false

Las dirigidas por el DT Gerard Aubí venían de aplastar 8-0 Bonaire en la primera fecha del certamen disputada en el Bermuda National Sports Centre.

El objetivo de Panamá Femenina Sub-17

El onceno nacional buscará la victoria ante Bermudas en la última fecha para cumplir el objetivo de terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF, que contará con las 12 mejores selecciones de la región.

El choque se jugará en el mismo escenario, el próximo 28 de enero a las 6:00 p.m.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Eddie Roberts destaca "lo correcto" que fueron los partidos ante Bolivia y México

Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: "Es un jugador interesante e inteligente"

Selección de Panamá: "En el papel estaba escrito que México tenía que ganar", José Murillo

Recomendadas

Últimas noticias