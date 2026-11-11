Selección de Panamá: Equipo al completo para poner rumbo a Curazao

La Selección de Panamá continúa afinando detalles de cara a su próximo compromiso ante Curazao, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF 2026/2027.

Este martes, un total de 22 jugadores participaron en el tercer día de entrenamiento del equipo nacional, realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, ubicado en Juan Díaz.

La sesión, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, fue aumentando progresivamente en intensidad y estuvo más enfocada en los aspectos tácticos y el plan de juego que buscará implementar Panamá en su visita al conjunto caribeño.

Las novedades en el entrenamiento de hoy fueron los jugadores Ismael Díaz, quien se reportó en horas de la mañana a la concentración, y el defensor Martín Krug, quien aterrizó esta tarde y se dirigió directo a la cancha para estar presente en la sesión.

Ya en horas de la noche, el grupo quedó finalmente completo con la llegada al hotel de concentración de los tres últimos futbolistas convocados: José Córdoba, Yoel Bárcenas y Giovany Herbert.

Con la llegada de estos tres jugadores, Panamá Mayor entrenará hoy, miércoles con el grupo completo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Último entrenamiento y viaje a Curazao

Para este miércoles, el onceno nacional tiene programado su último entrenamiento en suelo panameño, a partir de las 8:00 a.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Una vez finalizada la práctica, la delegación panameña viajará, aproximadamente al mediodía, rumbo a Willemstad, capital de Curazao y sede del primer encuentro de esta serie.

Ya en territorio caribeño, el entrenador Thomas Christiansen y un jugador atenderán a los medios de comunicación en una rueda de prensa, en lugar y horario por confirmar.

FUENTE: FPF