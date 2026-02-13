David Trezeguet habló sobre el crecimiento de la Selección de Panamá

El FIFA Trophy Tour reúne leyendas del fútbol a nivel mundial y este viernes 13 de febrero, David Samudio Garay de RPC Deportes pudo conversar con el ex futbolista francés David Trezeguet en Guatemala, donde resaltó la segunda clasificación de la selección de Panamá a una Copa del Mundo.

Trezeguet de ascendencia argentina jugó en clubes como Platense, AS Mónaco, Juventus, Hércules y River Plate, además de vestir la camiseta de la selección francesa.

Palabras de David Trezeguet sobre la Selección de Panamá

"Segunda participación para Panamá, creo que es importante y como toda primera participación es interesante, pero la segunda es una confirmación de que las cosas se están haciendo bien", detalló el atacante de 48 años.

Para finalizar, comentó que las bases están construidas y ahora con ambiciones más grandes, donde deben tener un papel de protagonista y mostrar sus virtudes.

Calendario de Panamá en el Mundial 2026