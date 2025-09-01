Édgar Yoel Bárcenas: "Estoy muy contento por mi vuelta, la verdad que lo extrañaba"

Édgar Yoel Bárcenas está de vuelta a la Selección de Panamá luego de la lesión de larga duración que lo mantuvo alejado de las canchas, pero ya hace unas semanas comenzó a tomar ritmo de juego con el Mazatlán para el posterior llamado de Thomas Christiansen.
Además, confesó que el Querétaro y un equipo de segunda división de España mostraron interés en él cuando estuvo sin ficha en el Mazatlán.
¿Quién lucirá la 10 en la Selección de Panamá?
También se refirió sobre la camiseta diez, que Ismael Díaz ha estado utilizando desde la ausencia del hombre del Mazatlán en la selección "Ahora mismo es el hombre, él decide la verdad, estoy bien con eso".