¿Cuál es el récord de Murodjon Akhmadaliev, próximo rival de Naoya Inoue?

El uzbeko Murodjon Akhmadaliev será el próximo rival de la estrella libra por libra Naoya Inoue, en pleito por el título indiscutible de peso supergallo desde la ciudad de Nagoya.

Akhmadaliev, originario de Chust, Uzbekistán tendrá el reto más grande de su carrera, en un enfrentamiento en un gran fin de semana para el boxeo, el próximo 14 de septiembre.

¿Cuál es el récord de Murodjon Akhmadaliev?

El ahora residente en Indio, California, Estados Unidos es profesional desde el año 2018 y tiene un récord 14 triunfos, con una derrota y de sus triunfos 11 por la vía rápida.

Murodjon, zurdo de 30 años de edad en su última salida al cuadrilátero superó a Luis Castillo en Guadalajara, México por KO en el octavo round del pleito en el mes de mayo.

La única vez que el poderoso uzbeko fue derrotado sucedió en el año 2023, en choque a 12 asaltos ante Marlon Tapales en los Estados Unidos, rival que "El Monstruo" superó en 10 asaltos.

La velada Inoue-Akhmadaliev será transmitida la madrugada del 14 de septiembre en vivo por RPC, desde las 3:00 A.M. y con repetición a las 8:00 P.M.