El capitán de la selección de Panamá Aníbal Godoy y sus descargos en zona mixta

Aníbal Godoy, capitán de la selección de Panamá habló en zona mixta luego del empate ante Surinam, en un sufrido partido como locales en el Estadio Rommel Fernández por las eliminatorias Concacaf.

El mediocampista de 35 años de edad dejó claro que pidió "salir con la frente en alto" tras un "esfuerzo grande" en el apodado como "Coloso" de Juan Díaz.

Descargos de Aníbal Godoy

"Yo les comenté que había que salir con la frente en alto, el equipo hizo un esfuerzo grande, Surinam vino a jugar su partido y nosotros estamos positivos, un grupo que confía en cada uno de nosotros y más allá de todo el grupo se va a mantener fuerte de aquí a noviembre", mencionó en zona mixta Godoy.

"Surinam es una gran selección, ya la vieron de local y de visita, creo que vinieron hacer su partido creo que nosotros si ven tuvimos ahí casi todo el partido, la bola no quería entrar, vino a entrar al 95, creo que si entraba un poquito antes nos llevábamos el partido, pero lo pasado pasado y hay que pensar en lo que viene y ser positivos", añadió.

"Mi mayor respeto para la afición, han venido aquí, han hecho su trabajo, han llenado el Rommel y le podemos decir que este grupo va hacer todo por ellos, todo por el país y que en la ventana de noviembre van a ser 2 señales", finalizó.