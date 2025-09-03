Eliminatorias CONCACAF: Selección de Panamá jugará de rojo ante Surinam

La Selección de Panamá jugará con la tradicional camiseta roja en el esperado duelo ante Surinam, que marca el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El regreso de Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto "Coco" Carrasquilla después de perderse los encuentros de la primera mitad del año por lesiones, es una buena noticia para el onceno nacional, que busca la clasificación a la cita mundialista a jugarse en México/Estados Unidos/Canadá.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora: 4:30 p.m.
- Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
- Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC Televisión