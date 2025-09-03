Eliminatorias CONCACAF: Selección de Panamá jugará de rojo ante Surinam FOTO: FPF

La Selección de Panamá jugará con la tradicional camiseta roja en el esperado duelo ante Surinam, que marca el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se encuentran en el grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam.

