Eliminatorias CONCACAF: Selección de Panamá jugará de rojo ante Surinam

La Selección de Panamá jugará con la tradicional camiseta roja en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

FOTO: FPF

Los dirigidos por Thomas Christiansen se encuentran en el grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam.

El regreso de Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto "Coco" Carrasquilla después de perderse los encuentros de la primera mitad del año por lesiones, es una buena noticia para el onceno nacional, que busca la clasificación a la cita mundialista a jugarse en México/Estados Unidos/Canadá.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF

  • Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
  • Hora: 4:30 p.m.
  • Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
  • Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC Televisión

