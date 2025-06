Erick Davis contó cómo logró un puesto en la convocatoria

El defensor contó la situación que vivió con su club: "Cuando llegué la verdad fue muy positivo, llegué aportando, pero bueno, luego me lesioné el mismo partido que hice el gol, luego jugué como tres partidos lesionado, pero bueno, no me dio y después el técnico que llegó nuevo dijo que no iba a contar conmigo y tuve que rescindir mi contrato y ahora estoy aquí".

Sobre la Copa oro expresó: "Tenemos un gran grupo, jugadores jóvenes muy buenos y vamos por esa Copa Oro".

"Yo llamé al profe, le comenté sobre mi situación con el club y el me dijo vente de una vez para verte cómo estás, no te voy a llamar al listado, pero quiero verte, quiero que entrenes con el grupo dos días", contó Davis que luego fue incluido en la lista de convocados debido a algunas bajas.

Reacciones de Erick Davis