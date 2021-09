"Es el nivel de fútbol que esperaba, no me sorprendió", David Dóniga

"No me ha sorprendido puesto que ya conocía gente que había trabajado aquí que los he visto jugar, la diferencia entre el nivel de la mayor y la liga hace que nosotros hagamos este tipo de cosas para que la adaptación sea más grande, es el nivel de fútbol que esperaba, no me ha sorprendido", señaló David Dóniga.