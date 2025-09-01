Everardo Rose: "Tengo que dar lo mejor de mí"

Everardo Rose ha sido una de las grandes novedades en la lista de Thomas Christiansen de cara a las Eliminatorias Mundialistas donde la Selección de Panamá enfrentará a Surinam y Guatemala en las dos primeras fechas.

“Cuando me dijeron que estaba en la lista me emocioné, ahora estoy con toda la ilusión y quiero demostrar de lo que soy capaz”, expresó Rose en conferencia de prensa.

Everardo Rose y la "barrera" de la LPF

"Cuando me llega la oportunidad si se llega a dar, tengo que dar lo mejor de mí, era una barrera que nadie había roto, me tocó a mí, ahora me toca representar, sigo igual, humilde como siempre, no siento presión ni nada, obvio está la presión de ganar, pero no estoy presionado", señaló el jugador del Plaza Amador.

Confesó que Harold Cummings, Alberto Quintero y Eric Davis le habían hablando de la posibilidad de estar en la lista porque esos partidos son lo que le pueden hacer crecer como jugador y admitió que su desempeño en la Copa Centroamericana ha sido un plus.