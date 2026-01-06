Felipe Baloy: "El torneo que vamos a disputar en México va a ser importantísimo"

Felipe Baloy , entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-17, conversó este martes 6 de enero con los medios de comunicación, luego del partido de preparación que sus dirigidos realizaron frente al equipo juvenil del Sporting San Miguelito, en las instalaciones del Yappy Park, en Paseo del Norte, en el barrio Brisas del Golf.

La escuadra Sub-17 se mantiene entrenando todos los días en la continuación de su preparación con miras al torneo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF 2026, a realizarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández, donde buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

“Estamos muy contentos porque cada vez más el grupo va adquiriendo esa idea que le venimos transmitiendo en estos últimos días”, dijo Baloy.

El DT de la Sub-17 resaltó el rendimiento de sus jugadores, luego de los tres tiempos de 30 minutos que duró el fogueo frente al club Sporting SM.

“Para nosotros fue bastante agradable el rendimiento hoy de los muchachos. Ya vamos buscando ese grupo, ese equipo que queremos para poder afrontar las competencias que vienen en el futuro”, explicó.

Preparación de Panamá Sub-17

Sobre las competencias, la Sub-17 se prepara para viajar este sábado 10 de enero rumbo a México para ver acción en la competencia internacional denominada Torneo del Sol, que se realizará del 12 al 17 de enero, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca.

“El torneo que vamos a disputar en México va a ser importantísimo”, destacó.

“Esa va a ser nuestra preparación”, detalló. “Los resultados van a ser importantes, pero más que todo el rendimiento y lo que pueda ofrecer cada jugador va a ser importante para lo que podamos hacer en el Premundial”.

FUENTE: FPF