Felipe Baloy hace llamado a entrenamientos a Panamá Sub-17

La Selección de Panamá Sub-17 que lidera el entrenador Felipe Baloy sigue preparándose de cara al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF 2026, a realizarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.
La escuadra juvenil se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, con un listado aproximado de unos 35 jugadores del plano local.
Los entrenamientos de la preselección Sub-17 continuarán en estas Fiestas de Año con el objetivo de no perder ningún detalle de cara al importante compromiso clasificatorio a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
La Selección Sub-17 estará debutando en el Campeonato Sub-17 de CONCACAF en el Rommel el próximo jueves 5 de febrero frente al elenco juvenil de Dominica.
Baloy contará en la Sub-17 con el siguiente cuerpo técnico:
Wess Torres – Asistente técnico
Salvador Márquez – Preparador físico
Manuel Torres – Preparador de porteros
Luis Rojo – Vídeo analista
LISTA DE CONVOCADOS DE FELIPE BALOY
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Luis Ledezma Umecit FC
Luis Rodríguez Sporting SM
DEFENSAS
Ismael Hinestroza Tauro FC
Emanuel Edwards CA Independiente
Renso Reyes CA Independiente
Johan Andrade CD Plaza Amador
Josmil Alderete Tauro FC
Elías Bustamante Academia Costa del Este
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Ian Lucca Centella Panamá City FC
Anderson Ojo CD Universitario
VOLANTES
Jossimar Insturain Tauro FC
Jaffet Valles Alianza FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
Yadath Justiniani San Francisco FC
Lucio Ceballos Sporting SM
Fiorentino Tizzoni Academia Costa del Este
Jorge Aguilar Dep Árabe Unido
Estevis López Academia Costa del Este
Gabriel Quiroz Tauro FC
Oliver Pinzón CD Universitario
Joseph López San Francisco FC
Joseph Choy Academia Costa del Este
Jasio Jordan CD Plaza Amador
Eric Ramos CD Plaza Amador
Ronaldo Matos Sporting SM
Dylan Martínez Tauro FC
Giovani Rodríguez San Francisco FC
Emanuel Rodríguez Tauro FC
Manuel Jiménez CA Independiente
DELANTEROS
Steven Arboleda CD Plaza Amador
Andrés Castillo CA Independiente
Jassir Feliciano Veraguas United