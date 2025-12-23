MAREA ROJA Marea Roja -  23 de diciembre de 2025 - 10:42

El nuevo entrenador de Panamá Sub-17 Felipe Baloy hace su primera convocatoria para entrenamientos en el Cos Sport Plaza.

Felipe Baloy hace llamado a entrenamientos a Panamá Sub-17

La Selección de Panamá Sub-17 que lidera el entrenador Felipe Baloy sigue preparándose de cara al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF 2026, a realizarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Los dirigidos por el DT Baloy arrancaron entrenamientos la semana pasada, continuando este lunes 22, martes 23, y se mantendrán entrenando esta semana los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, con descanso en los días 24, 25 y 31 por Navidad y Año Nuevo.

La escuadra juvenil se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, con un listado aproximado de unos 35 jugadores del plano local.

Los entrenamientos de la preselección Sub-17 continuarán en estas Fiestas de Año con el objetivo de no perder ningún detalle de cara al importante compromiso clasificatorio a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La Selección Sub-17 estará debutando en el Campeonato Sub-17 de CONCACAF en el Rommel el próximo jueves 5 de febrero frente al elenco juvenil de Dominica.

Baloy contará en la Sub-17 con el siguiente cuerpo técnico:

Wess Torres – Asistente técnico

Salvador Márquez – Preparador físico

Manuel Torres – Preparador de porteros

Luis Rojo – Vídeo analista

LISTA DE CONVOCADOS DE FELIPE BALOY

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Luis Ledezma Umecit FC

Luis Rodríguez Sporting SM

DEFENSAS

Ismael Hinestroza Tauro FC

Emanuel Edwards CA Independiente

Renso Reyes CA Independiente

Johan Andrade CD Plaza Amador

Josmil Alderete Tauro FC

Elías Bustamante Academia Costa del Este

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Ian Lucca Centella Panamá City FC

Anderson Ojo CD Universitario

VOLANTES

Jossimar Insturain Tauro FC

Jaffet Valles Alianza FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Yadath Justiniani San Francisco FC

Lucio Ceballos Sporting SM

Fiorentino Tizzoni Academia Costa del Este

Jorge Aguilar Dep Árabe Unido

Estevis López Academia Costa del Este

Gabriel Quiroz Tauro FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Joseph López San Francisco FC

Joseph Choy Academia Costa del Este

Jasio Jordan CD Plaza Amador

Eric Ramos CD Plaza Amador

Ronaldo Matos Sporting SM

Dylan Martínez Tauro FC

Giovani Rodríguez San Francisco FC

Emanuel Rodríguez Tauro FC

Manuel Jiménez CA Independiente

DELANTEROS

Steven Arboleda CD Plaza Amador

Andrés Castillo CA Independiente

Jassir Feliciano Veraguas United

