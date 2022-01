Gabriel Torres elige entre: Thomas Christiansen o Hernán Darío Gómez

Gabriel Torres: "No me gusta comparar".

¿Es Christiansen más entrenador que Hernán 'Bolillo' Gómez?

Así fue la pregunta directa del periodista del Diario AS para Gabriel Torres, sobre ambos entrenadores. Hernán Darío Gómez, es el único técnico que ha llevado a la selección de Panamá a un Mundial.

"No me gusta hacer comparativas, pero cada quien tiene su estilo. Son diferentes y cada quien tiene su librito como se dice".

El futbolista panameño también confesó en la entrevista, que con la llegada del colombiano a la selección de Panamá se le hizo un tanto complicado, ya que la forma de juego suya, no era exactamente lo que Hernán Darío Gómez buscaba.

"Al principio, cuando llegó, me decía que yo no corría, que era muy bueno con la pelota pero que no corría y que ese tipo de jugadores no le servían. Me costó jugar con él, pero lo fuimos hablando. Fui incorporando cosas nuevas a mi juego y para eso están los entrenadores".

Con el técnico Thomas Christiansen hoy en día mantienen una buena comunicación y es lo mejor, como líder del equipo.

"Siempre aclaro cualquier punto con él y tenemos una muy buena comunicación. Soy uno de los líderes de la selección y me toca estar pendiente de lo que sucede alrededor".