Gerard Aubi es anunciado como DT de Panamá Femenina Sub-20 y Sub-17

La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Gerard Aubi como nuevo entrenador de las selecciones Sub-17 y Panamá Sub-20 Femenina.
El nuevo estratega de las selecciones juveniles femeninas llega con licencia UEFA A, además de contar con las siguientes capacitaciones: Grado Superior de deportes, Entrenador personal, Metodología Smatfootball, Metodología Coerver, Curso de Preparación física, Curso de Metodología y aspectos del juego.
Trayectoria de Gerard Aubi
2025 – FK MINIJA – LITUANIA – Asistente – 1er equipo Masculino – Pyrma Liga
2024 – PEAK PRO EXPERIENCE (PPX) – DUBAI – Entrenador – 1er equipo Femenino – 2a División
2024 – LA LIGA ACADEMY – DUBAI – Entrenador – Masculino U12 y Femenino U15
2022/24 PATHFINDER FC – ESPAÑA – Director deportivo y Area Internacional
2022/2024 – PATHFINDER FC – NUEVA YORK – Entrenador – 1er equipo Masculino – USL2
2020/2022 – MALAGA CITY ACADEMY – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U16, U18 y U20
2019/2020 – RCDE SOCCER ACADEMY – NUEVA JERSEY – Entrenador – Masculino U17 y U19
2017/2019 – ATLETICO MADRID – ESPAÑA – Assistant Coach – Women´s U16, U18 and U20
2016/2017 – NAMA SPORTS ACADEMY – CHINA/MONGOLIA – Entrenador – Masculino U8 hasta U14
2015/2016 – TECNIFUTBOL SALOU – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U10 hasta U16
2014/2015 – SELECCIÓN DE TARRAGONA – ESPAÑA – Asistente – Femenino U14 y U16
FUENTE: FEPAFUT