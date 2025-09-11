MAREA ROJA Marea Roja -  11 de septiembre de 2025 - 16:17

Gerard Aubi es anunciado como DT de Panamá Femenina Sub-20 y Sub-17

La Federación Panameña de Fútbol le da la bienvenida al nuevo entrenador de las Selecciones Sub-17 y Panamá Sub-20 Femenina, Gerard Aubi.

FOTO: FEPAFUT

La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Gerard Aubi como nuevo entrenador de las selecciones Sub-17 y Panamá Sub-20 Femenina.

Aubi, nacido el 27 de abril de 1993 (32 años) en Reus, Tarragona, provincia de Cataluña, España, llega con vasta experiencia en el fútbol juvenil, en donde destaca su carrera iniciando en el 2012 y trabajando, años después, en categorías juveniles del Atlético de Madrid, entre otros clubes del mundo.

El nuevo estratega de las selecciones juveniles femeninas llega con licencia UEFA A, además de contar con las siguientes capacitaciones: Grado Superior de deportes, Entrenador personal, Metodología Smatfootball, Metodología Coerver, Curso de Preparación física, Curso de Metodología y aspectos del juego.

Trayectoria de Gerard Aubi

2025 – FK MINIJA – LITUANIA – Asistente – 1er equipo Masculino – Pyrma Liga

2024 – PEAK PRO EXPERIENCE (PPX) – DUBAI – Entrenador – 1er equipo Femenino – 2a División

2024 – LA LIGA ACADEMY – DUBAI – Entrenador – Masculino U12 y Femenino U15

2022/24 PATHFINDER FC – ESPAÑA – Director deportivo y Area Internacional

2022/2024 – PATHFINDER FC – NUEVA YORK – Entrenador – 1er equipo Masculino – USL2

2020/2022 – MALAGA CITY ACADEMY – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U16, U18 y U20

2019/2020 – RCDE SOCCER ACADEMY – NUEVA JERSEY – Entrenador – Masculino U17 y U19

2017/2019 – ATLETICO MADRID – ESPAÑA – Assistant Coach – Women´s U16, U18 and U20

2016/2017 – NAMA SPORTS ACADEMY – CHINA/MONGOLIA – Entrenador – Masculino U8 hasta U14

2015/2016 – TECNIFUTBOL SALOU – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U10 hasta U16

2014/2015 – SELECCIÓN DE TARRAGONA – ESPAÑA – Asistente – Femenino U14 y U16

FUENTE: FEPAFUT

