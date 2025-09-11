MLB: José Caballero se luce en la defensa aunque Tigres vuelven a aplastar a los Yankees

MLB: José Caballero se luce en la defensa aunque Tigres vuelven a aplastar a Yankees

Mientras Jack Flaherty silenció a los Yankees durante cinco innings con siete ponches en su mejor apertura en más de tres semanas en el triunfo 11-1 de los Tigres de Detroit ante los Yankees de New York de José Caballero .

Gleyber Torres rompió un duelo sin anotaciones entre lanzadores con un sencillo de dos carreras en el quinto episodio y sumó otra empujada en el séptimo antes de que el jonrón número 33 de la temporada de Riley Greene.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

José Caballero se fue de 3-1 y defendió el campo corto realizando buenas jugadas en las paradas cortas.

Este año "Chema" está bateando para .228 con 4 cuadrangulares, 33 impulsadas, 43 bases robadas y .657 de OPS.

Los Yankees están a tres partidos de los Azulejos de Toronto en la división Este de la Liga Americana de la MLB y están entre los equipos que pelean por el comodín junto a Medias Rojas de Boston y Marineros de Seattle.

Gran jugada de José Caballero