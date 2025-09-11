MLB MLB -  11 de septiembre de 2025 - 08:42

MLB: José Caballero se luce en la defensa aunque Tigres vuelven a aplastar a los Yankees

José Caballero se fue de 3-1 y defendió el campo corto realizando buenas jugadas en el campo corto de los Yankees de New York.

Mientras Jack Flaherty silenció a los Yankees durante cinco innings con siete ponches en su mejor apertura en más de tres semanas en el triunfo 11-1 de los Tigres de Detroit ante los Yankees de New York de José Caballero.

Gleyber Torres rompió un duelo sin anotaciones entre lanzadores con un sencillo de dos carreras en el quinto episodio y sumó otra empujada en el séptimo antes de que el jonrón número 33 de la temporada de Riley Greene.

José Caballero se fue de 3-1 y defendió el campo corto realizando buenas jugadas en las paradas cortas.

Este año "Chema" está bateando para .228 con 4 cuadrangulares, 33 impulsadas, 43 bases robadas y .657 de OPS.

Los Yankees están a tres partidos de los Azulejos de Toronto en la división Este de la Liga Americana de la MLB y están entre los equipos que pelean por el comodín junto a Medias Rojas de Boston y Marineros de Seattle.

Gran jugada de José Caballero

