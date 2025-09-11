El Salvador vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF se jugará en Estadio Cuscatlán

El Salvador vs Selección de Panamá se jugará en el Estadio Cuscatlán

La Selección de Panamá finalmente se medirá a El Salvador en el Estadio Cuscatlán en el Estadio Cuscatlán en la tercera fecha de las Eliminatorias CONCACAF, luego que inicialmente el encuentro se jugaría en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

Esto se confirma luego del anuncio de Yamil Bukele, Presidente ad honórem del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los salvadoreños enfrentarán a los de Thomas Christiansen el próximo 10 de octubre y el 14 de octubre a Guatemala.

"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de CONCACAF de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre, se realicen en el Estadio Cuscatlán", dice parte del comunicado.