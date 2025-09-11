La FPF anuncia cinco equipos para representar a Panamá en los Juegos Centroamericanas 2025

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y sus selecciones de Fútbol, Fútbol Playa y Futsal se siguen preparando con miras a los próximos Juegos Centroamericanos 2025 , a realizarse del 18 al 30 de octubre en Guatemala.

El fútbol panameño se prepara para ver acción con 5 equipos, en representación del Comité Olímpico de Panamá, en las modalidades de la Selección Sub-20 Masculina , Selección Femenina , Futsal Masculino , Futsal Femenino y Fútbol Playa Masculino .

Los cinco equipos verán acción en sus respectivos escenarios deportivos en la Ciudad de Guatemala.

En total, el fútbol panameño estará enviando un total de 82 atletas que buscarán colgarse la medalla de oro en sus respectivas modalidades.

La FPF anuncia los equipos para los Juegos Centroamericanos 2025

En este momento, los equipos Sub-20 Masculino y Futsal Femenino se mantienen entrenando, trabajando rumbo a las diferentes competencias que completan el ciclo olímpico.

Recordemos que la XII edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 contemplan el primer paso en el ciclo olímpico como competencia en la región con miras a los próximos eventos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los países participantes son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.