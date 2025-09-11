Final de la UEFA Champions League 2027 será en el Estadio del Atlético de Madrid

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió hoy en Tirana, Albania, y designó los anfitriones de varias finales de la UEFA Champions League.
Final de la UEFA Women's Champions League 2027 – Estadio Nacional de Varsovia, Polonia
Supercopa de la UEFA 2026 – Salzburgo, Austria
Final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala de la UEFA 2026 – Pesaro, Italia
Eurocopa sub-19 de Fútbol Sala de la UEFA 2027 – Astana, Kazajstán
Eurocopa femenina de fútbol sala de la UEFA 2027 – Osijek, Croacia
El Comité Ejecutivo de la UEFA también tomó otras decisiones y debatió otros temas como los siguientes:
El Comité Ejecutivo discutió las solicitudes de la RFEF y la FIGC para aprobar la disputa de un partido de liga nacional cada una fuera del país de origen, en particular fuera del territorio de la UEFA.
El comité reconoció que se trata de un tema importante y creciente, pero expresó el deseo de garantizar que cuente con las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión final.
FUENTE: UEFA