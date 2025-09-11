¿Cuál es el récord de Terence Crawford, próximo rival del Canelo Álvarez?

El púgil estadounidense Terence Crawford enfrentará el mayor reto de su carrera el próximo sábado 13 de septiembre, en un combate ante Canelo Álvarez por todos los títulos de la categoría de peso supermediano en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Crawford, de 37 años de edad y originario de Omaha, Nebraska buscará una hazaña saltándose categorías de peso para medirse a uno de las máximas figuras boxísticas de los últimos años.

¿Cuál es el récord de Terence Crawford?

"Bud", es un poderoso ambidiestro, que tiene marca como profesional de 42 triunfos, sin derrotas y con 31 de las victorias por la vía rápida, sumando así además un 75.61% de poder noqueador.

Bud, orgullo de Omaha, Nebraska, y Canelo, de Guadalajara, México, son campeones de cuatro divisiones y talentos generacionales en el deporte, que han visto acción en los mejores escenarios del mundo en su ascenso de categoría y ahora se verán las caras en un choque que elevará por los cielos un legado, con el Allegiant Stadium como escenario.

La velada Canelo-Crawford se podrá presenciar en vivo a través de Netflix, sin costo adicional para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.