Guatemala vs Selección de Panamá: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

Guatemala y la Selección de Panamá jugarán su partido número 44 en el Estadio Trébol en el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF.
Guatemala (1-2-1) ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo A con cinco puntos. Panamá (1-3-0) está empatado con Surinam con seis unidades de cara a una decisiva ventana de noviembre.
Enfrentamiento entre Guatemala y la Selección de Panamá
Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en la Ronda Final, luego del empate 1-1 del pasado 8 de septiembre. El partido representa el 44° enfrentamiento histórico entre los rivales centroamericanos, con Panamá liderando la serie con 18 victorias, 13 para Guatemala y 12 empates.
FUENTE: CONCACAF