Guatemala vs Selección de Panamá: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

Guatemala y la Selección de Panamá jugarán su partido número 44 en el Estadio Trébol en el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF.

Panamá visita Ciudad de Guatemala después de sumar cuatro puntos en la ventana anterior. Los Canaleros empataron 1-1 en casa ante Surinam en su último partido, gracias a un gol de Ismael Díaz en los minutos finales que aseguró el punto. Con ese resultado, el entrenador Thomas Christiansen alcanzó nueve partidos consecutivos sin perder (6 victorias y 3 empates).

Guatemala (1-2-1) ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo A con cinco puntos. Panamá (1-3-0) está empatado con Surinam con seis unidades de cara a una decisiva ventana de noviembre.

Enfrentamiento entre Guatemala y la Selección de Panamá

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en la Ronda Final, luego del empate 1-1 del pasado 8 de septiembre. El partido representa el 44° enfrentamiento histórico entre los rivales centroamericanos, con Panamá liderando la serie con 18 victorias, 13 para Guatemala y 12 empates.

FUENTE: CONCACAF