El DT hispano danés Thomas Christiansen respondió pregunta sobre la no convocatoria de Kadir Barría del Botafogo para la gira asiática con la selección de Panamá.

Christiansen eligió a José Fajardo, Josué Vergara, Tomás Rodríguez y Mijahir Jiménez para ingresar el ataque panameño para los 3 partidos amistosos.

Thomas Christiansen: ¿Por qué no convocó a Kadir Barría?

"Me imagino que todos tienen esa curiosidad, a Kadir lo he visto, ahí están Josué Vergara y Mijahir Jiménez, también tengo a José Fajardo, porque es importante que no olvidemos que el mes que viene competimos en partidos que son importantes para clasificarnos para la Copa Oro y Final Four", mencionó el DT Thomas Christiansen.

También dejó claro que ha visto a Kadir en distintas posiciones, más allá de como un "9".

"Kadir puede jugar de punta, también lo hemos estado mirando de extremo, por derecha, opciones tiene, es joven y en un tiempo no muy lejano puede estar con nosotros", finalizó.