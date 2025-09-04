MAREA ROJA Marea Roja -  4 de septiembre de 2025 - 18:46

Ismael Díaz: "La única forma de meterla es seguir intentándola, no hay de otra"

Ismael Díaz, tuvo una oportunidad clara de marcar con la Selección de Panamá ante Surinam, partido que terminó igualado sin goles.

"Realmente el equipo de Surinam buen rival, hay que tomarlos en cuenta, es un partido que esperábamos así tienen buena velocidad sus jugadores, cualquiera de los dos pudieron haber ganado el partido. Un punto valioso y ahora toca ganar en casa", expresó el jugador del Club León.

El "Príncipe" agregó: Seguir intentándolo, no hay de otro, al final vamos a seguir fallando goles la única forma de meterla es seguir intentándola, no hay de otra."

