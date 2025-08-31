MARAE ROJA Marea Roja -  31 de agosto de 2025 - 21:36

Ismael Díaz sobre las sintética de Surinam: "Es un tema que me pone a pensar un poquito"

Ismael Díaz

Ismael Díaz

Foto: FPF

Ismael Díaz ya está en Panamá para unirse a la Selección Nacional de cara a la Ronda Final de las Eliminatorias mundialistas luego de anotar doblete con el Club León en la última fecha de la Liga MX.

"Las personas que siempre han estado siguiendo mi carrera y lo que han estado allí viéndome luchar, saben lo que he pasado, lo que he trabajado, lo que me he esforzado, realmente reconozco más a mi esposa, mi hija, mis padres, mis abuelos que siempre han visto lo que he luchado"

Mientras que del terreno de juego sintético de Surinam indicó: "Es un tema que me pone a pensar un poquito, pero aquí estamos para darlo todo por el país, si me toca jugar, daré lo mejor".

También destacó la competitividad interna en la selección de Panamá para ayudar al equipo a crecer. Además se refirió sobre José Fajardo a quien reconoce que crea muchas ocasiones de gol.

Sobre la camisera número diez, que venía usando Ismael en los últimos partidos ante la ausencia de Édgar Yoel Bárcenas, sonriendo señaló que en su momento hablarán de eso.

Declaraciones de Ismael Díaz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1962335556899086416&partner=&hide_thread=false

