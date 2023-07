Ismael Díaz: Todos tenemos las mismas ganas, dejaremos la última gota de sudor en cancha

El delantero de la selección de Panamá Ismael Díaz conversó en rueda de prensa sobre las lesiones y el porque no se arrepiente de ese duro momento en su vida.

"La mayoría de prensa panameña sabe la historia de mis lesiones, mis momentos difíciles, pero es algo que no me arrepiento porque eso me enseñó a apreciar cosas de la vida y valorarlas. En mi cabeza siempre estaba regresar, ayudar a la selección y poco a poco se está dando, mañana es un día especial, para cumplir uno de los objetivos".