 Aníbal Godoy: Espero que el partido sea legal y bonito

"No perder nuestra identidad, jugamos todos los partidos de esta Copa manteniendo nuestra identidad futbolística, eso es lo que nos ha mantenido aquí. Una final es distinta y ya no vale lo que hicimos en ronda de grupo y semifinal hay que dar el 300% y dar la milla extra", dijo el capitán cuando se le cuestionó la clave para ganarle a México.

Aníbal Godoy manifestó que la diferencia entre 2013 y ahora ha sido su experiencia, una herramienta que solamente le dan los partidos y que la gran diferencia es que en esta Copa Oro 2023, el equipo panameño tiene jóvenes que saben manejar la presión y que con 1 o 2 Copa Oro, pareciera que tuvieran 15 años con la selección de Panamá.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdeportes_rpc%2Fstatus%2F1680369180053209088%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ALTO Y CLARO



Aníbal Godoy: “Yo represento a Panamá, Centroamérica podrá tener a su Costa Rica, si Honduras, pero represento a Panamá y se que esperan este partido y no queremos desilusionarlos”.#EstoyMareaRoja #GoldCup pic.twitter.com/WTWdjIqmsR — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 16, 2023

"Yo siento que represento Panamá, Centroamérica podrá tener su Honduras, su Costa Rica, pero represento Panamá, soy de Panamá y se que esperan este partido y no queremos desilucionarlos, estamos ansiosos esperando este partido, hay buenas vibras y queremos darle ese título a Panamá".

Aníbal Godoy cerró la conferencia de prensa dejando un mensaje claro: México no es local, porque no se está jugando en el Azteca y espera que el partido sea legal y bonito que no pase nada extradeportivo.