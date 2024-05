Iván Anderson dispuesto a jugar dónde sea con la selección de Panamá

"Se viene un compromiso, para ese de España no creo que estaré porque acabe de salir de competencia, me reuní con el grupo, entrenaré mientras ellos están en España, siempre es una ilusión estar con Panamá para todos los compromisos que vienen de eliminatorias, Copa América".

Colocho, como es conocido, habló de la información falsa sobre su situación de salud, dejando en claro que todo era mentira y gracias a Dios se encuentra bien.

"Era algo que no era cierto, se hicieron varios exámenes ya que era el único extranjero del equipo y como no jugaba, no sé que página sacó eso".

IVÁN ANDERSON DISPUESTO A ASUMIR CUALQUIERA RESPONSABILIDAD

"Creo que aquí cuando uno viene a la selección está dispuesto a jugar en cualquiera posición que el profesor le indique, a veces toca aprender el sitio donde es el habitual pero hay que hacerlo".