Iván Anderson habla en su llegada Panamá luego de la Copa Oro

"Me dieron la oportunidad de ingresar a la semifinal y se me dieron las cosas gracias a Dios", mencionó "Colocho" Anderson en su llegada a Panamá.

"Creo que ha sido un grandioso año, ha sido un año lleno de frutos, un año en el cual se han dado las cosas, no hemos podido conseguir el campeonato, no he podido pasar en la fase de Libertadores, pero bueno creo que hay que buscarlo el lado positivo a las cosas y ha sido un año de mucho crecimiento en mi carrera profesional", añadió el jugador del Monagas de Venezuela.

"Por el momento futuro en Monagas porque tengo contrato ahí hasta el 2025, por el momento estar un rato con la familia para luego viajar de nuevo a Venezuela", finalizó Iván Anderson.