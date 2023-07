Selección de Panamá: "Esperé este momento, Dios lo quiso así", Iván Anderson

"Se me dieron las cosas, el profe me dio la confianza de dar lo mejor de mi, sabia que tenía que estar preparado porque en cualquier momento me podía tocar y bueno creo que hoy se me dieron las cosas", mencionó el actual jugador del Monagas del fútbol de Venezuela.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdeportes_rpc%2Fstatus%2F1679341337466814468&partner=&hide_thread=false ¡El momento perfecto!



Colocho Anderson da declaraciones después de su anotación con Panamá.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/tNkMCtpvUH — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 13, 2023

Dedicatoria especia

"A mi familia, mi esposa y todos los que me apoyan, todo el sacrificio, todo el momento que he esperado para llegar a este día y creo que hoy se me dieron", añadió Anderson en zona mixta.

"Este fue el momento y Dios lo quiso así", finalizó Iván Anderson, que fue crucial por banda derecha desde su ingreso a la cancha en el Snapdragon Stadium.