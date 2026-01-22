Javier Aguirre: "Thomas Christiansen es el mejor entrenador que puede haber"

El entrenador de la selección de México Javier Aguirre dio conferencia de prensa después de la victoria 1-0 ante Panamá en amistoso en el estadio Rommel Fernández y confesó que el equipo está muy organizado.
Javier Aguirre elogia a Thomas Christiansen
"Me encantan los dos porteros de Panamá que conozco, Thomas es el mejor entrenador que puede haber, es una gran persona, su profesionalidad y su capacidad es admirable", destacó El Vasco.
Javier Aguirre además le dejó un mensaje a la afición de Panamá sobre su participación en el próximo Mundial.
"Le deseo al pueblo panameño que le vaya bien en el Mundial, a todos los panameños de corazón y a Thomas que aunque no es panameño, es casi".