Javier Aguirre: "Thomas Christiansen es el mejor entrenador que puede haber"

El entrenador de la selección de México Javier Aguirre dio conferencia de prensa después de la victoria 1-0 ante Panamá en amistoso en el estadio Rommel Fernández y confesó que el equipo está muy organizado.

"Sus transiciones ofensivas, son imparables, hoy no le dejamos mucho espacio, estuvimos cerca de ellos, ese equipo con espacio te mata, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Copa Oro y lo vimos en Nations League, es un equipo muy organizado y tiene gran velocidad".

Javier Aguirre elogia a Thomas Christiansen

"Me encantan los dos porteros de Panamá que conozco, Thomas es el mejor entrenador que puede haber, es una gran persona, su profesionalidad y su capacidad es admirable", destacó El Vasco.

Javier Aguirre además le dejó un mensaje a la afición de Panamá sobre su participación en el próximo Mundial.

"Le deseo al pueblo panameño que le vaya bien en el Mundial, a todos los panameños de corazón y a Thomas que aunque no es panameño, es casi".