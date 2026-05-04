Mundial 2026: Conoce a la Selección de México

La Selección de México afrontará el Mundial 2026 con la presión de jugar en casa y con Javier Aguirre liderando un nuevo proceso que busca devolver al “Tri” al protagonismo internacional. El combinado mexicano será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, y abrirá el torneo frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

México llega a la Copa del Mundo tras un proceso de renovación en el que Aguirre apostó por una mezcla de experiencia y juventud. En la base del equipo aparecen nombres consolidados como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Johan Vásquez y Julián Quiñones, mientras que jóvenes como Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González se han convertido en apuestas importantes para el futuro inmediato.

En las últimas semanas, el técnico mexicano presentó una prelista de jugadores de la Liga MX para iniciar la concentración mundialista, dejando claro que varios futbolistas considerados titulares no disputarán la liguilla local para enfocarse completamente en la preparación rumbo al torneo. Entre los convocados destacan Alexis Vega, Raúl Rangel, Luis Romo e Israel Reyes.

Últimos detalles de la Selección de México

El equipo mexicano también ha trabajado en una agenda de amistosos exigente antes del inicio del Mundial. El “Tri” tiene programados encuentros ante Ghana, Australia y Serbia como parte de su preparación final, buscando mejorar aspectos defensivos y generar mayor volumen ofensivo.

Uno de los principales retos para México será recuperar la confianza de su afición luego de años de irregularidad en torneos importantes. Aunque el equipo conquistó recientemente la Concacaf Nations League, todavía existen dudas sobre su funcionamiento colectivo y la capacidad para competir ante selecciones europeas y sudamericanas.

La experiencia de Javier Aguirre será clave en un Mundial donde México intentará superar la barrera histórica de las rondas eliminatorias. El estratega afrontará su tercera Copa del Mundo como entrenador del “Tri”, con la misión de aprovechar la localía y construir una selección competitiva.