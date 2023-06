Jorge Serrano: "Christiansen me trata de la mejor manera" 

"Las veces que el profe Thomas Christiansen me llama acá, me trata de la mejor manera, está pendiente de nosotros, todos los compañeros me felicitaron por el título de LPF y creo que el tema de MVP, Ronaldo Córdoba tiene mucho mérito porque meter 15 goles no es fácil", añadió el futbolista del CAI.

"Puchulin" también se refirió al tema de compartir con los legionarios que tienen un largo recorrido en la selección y señaló que es un sueño para él estar con ellos.

"Es importante sentirse en familia aquí, sabemos que hay jugadores de recorrido, por eso es un sueño para mí estar con ellos y me siento muy contento por eso".

¿Ofertas en el extranjero?

"Eso temas los maneja la directiva del CAI, ellos tienen toda la información sobre mí y yo voy a dar lo mejor, juegue aquí, afuera del país o con la selección, esperemos que tiene Dios para mí", finalizó.