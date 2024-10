José Fajardo sobre las críticas: "Yo he sido fuerte"

"Cuando me toca venir a la selección también trato de aportar mi granito de arena y siempre con esa Fe para seguir adelante", añadió.

El ambiente en la selección es bueno

Fajardo también hizo referencia al trato de los jugadores con más experiencia con los futbolistas de la LPF que entrenan como invitados (Moisés Véliz, Irving Gudiño, Miguel Pérez y Gabriel Brown).

"Cada compañero que sea convocado lo tratamos de la misma manera, siempre respaldados por los referentes, por el capitán y hay un buen grupo en la selección".

José Fajardo reconoce el potencial de Estados Unidos

"Sabemos que será un partido lindo y complicado, ya le ganamos en el último encuentro y esperamos seguir con esa racha ganadora contra rivales fuertes".

"La pantera" agregó que Tomás Rodríguez es un delantero que le gusta mucho por su estilo de juego.

"Han sido convocados por el buen rendimiento que están teniendo, como Tomás, un chico que me encanta y esperemos que podamos marcar", comentó.

Las críticas lo han hecho mejorar

"Es difícil cuando te critican, creo que hay jugadores que se han caído y no se han levantado. Yo he sido fuerte, no le he hecho caso a las criticas y me ha servido para mejorar", finalizó el jugador de 31 años, quien ha sido atacado en muchas ocasiones.