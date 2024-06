José Luis Rodríguez: "Para Panamá es una obligación estar en la Copa Mundial"

Rivales en eliminatoria

"Uno de los rivales más fuertes que tenemos es Nicaragua, pero ya tenemos experiencia en jugar ante selecciones del Caribe, y sabemos lo difícil que es jugar en su campo. Suelen ser defensivos y aprovechan para salir a la contra con jugadores muy rápidos. Tenemos que estar acertados y de visitante tratar de ganar para después ser fuertes ante nuestra afición. Sabemos los grandes números que tenemos con Christiansen, con grandes resultados. Queremos pasar en la primera posición, como tiene que ser".

Momento con el Famalicao

"Estoy muy feliz. Primero por estar en un club comoFamaliçao. Me abrieron las puertas y era lo que buscaba: estar en un equipo de Primera División en Europa y ellos me dieron la oportunidad. Me siento muy bien a nivel personal, aunque creo que todavía no he llegado a mi mejor momento. Espero que sea muy pronto. Tras la lesión que tuve he podido volver, aunque no he tenido los números que me gustarían tener. Pero en cuanto a juego me he sentido muy feliz. Dependiendo de lo que pase en verano ya veré si tengo alguna nueva oportunidad".