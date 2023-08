Kahiser Lenis: "Siempre es un orgullo vestir la camiseta de la selección"

"El llamado me tomó por sorpresa, no sabía la verdad, miré la convocatoria cuando mi familia me la empezó a mandar", destacó.

"Para mí siempre es un orgullo vestir la camiseta de la selección, un sueño desde niño y tratar de realizar las cosas bien", añadió

"En estos tiempos la selección tiene un nivel altísimo, los legionarios están jugando bien y tengo que demostrar para ganarme un puesto".

"Bolivia es una selección importante porque juega en Sudamérica, se enfrentan a países de alto nivel y a nosotros nos toca seguir las indicaciones del profe Thomas para sacar el partido", finalizó.

Lenis solamente ha jugado un partido en la actual temporada de la primera división de Colombia con su club. En el equipo nacional Sub-23 que terminó campeón en el Torneo Maurice Revello, jugó 4 partidos y marcó un gol en la final ante México.

¿Cuándo juega Bolivia vs Panamá?

El choque entre Panamá y Bolivia será el domingo 27 de agosto en el Estadio Félix Capriles desde las 3:00 p.m. por las pantallas de RPC Televisión.