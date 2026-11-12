La selección de Panamá empató sin goles ante Curazao en Willemstad

La selección de Panamá empató sin goles ante Curazao en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones CONCACAF desde el Estadio Ergilio Hato en la ciudad de Willemstad.

El primer tiempo arrancó con jugadas de peligro de Curazao, con llegadas por banda con su velocidad y un tiro sobre 3' minutos de los locales, uno que tapó de gran manera Orlando Mosquera.

Panamá respondió con jugadas de Adalberto Carrasquilla y golpes de cabeza de José Córdoba y Michael Amir Murillo, pero sin poder superar al arquero Eloy Room.

El delantero de 19 años de edad Josué Vergara no tuvo una jugada clara en 54' minutos que estuvo en cancha, antes de ser sustituido por otro joven atacante, Kadir Barría.

Segundo tiempo sin goles en el Curazao vs Selección de Panamá

En el segundo tiempo Michael Amir Murillo apareció sobre el 60' con un remate de larga distancia, pero se fue muy lejos del arco y al 66' Carlos Harvey también remató, pero Room tapó bien.

Al 74' Carlos Harvey la tuvo, pero no pudo definir, luego de un balón que ganó Kadir Barría con un golpe de cabeza, que por poco termina en una asistencia.

El jugador del Botafogo Kadir Barría recibió buen pase de "Fulo" Martínez, pero su remate de pierna izquierda se fue muy lejos del arco rival al minuto 82' de partido.

Panamá lo intentó en reiteradas ocasiones sobre el final, pero no le alcanzó y terminaron empatando sin goles en su visita a Curazao y todo se definirá en el Estadio Rommel Fernández.