Leonardo Pipino: "Hoy por hoy no estamos en el mejor momento", sobre Panamá Sub-17

El entrenador de la selección de Panamá Sub-17 Leonardo Pipino conversó con la prensa luego de un amistoso de preparación previo al inicio del Mundial de esta categoría que arranca el lunes 3 de noviembre.
Leonardo Pipino habla de las lesiones
El entrenador panameño manifestó la actualidad de sus jugadores que fueron claves en el Premundial y en el proceso de la categoría, sin embargo señaló que a falta de pocos días seguirán trabajando.
"Mike se lesionó los meniscos, Altamirano no sabemos si estará, López viene de inactividad importante, y bueno trataremos de estar de la mejor forma posible estos 15 días".