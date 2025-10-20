Leonardo Pipino: "Hoy por hoy no estamos en el mejor momento", sobre Panamá Sub-17

El entrenador de la selección de Panamá Sub-17 Leonardo Pipino conversó con la prensa luego de un amistoso de preparación previo al inicio del Mundial de esta categoría que arranca el lunes 3 de noviembre.

"La adaptación ha sido normal, ni buena ni mala y hoy por hoy no estamos en nuestro mejor, desde que comenzamos el proceso en el UNCAF hasta ahora, este quizá sea el peor momento, porque tenemos muchos lesionados".

Leonardo Pipino habla de las lesiones

El entrenador panameño manifestó la actualidad de sus jugadores que fueron claves en el Premundial y en el proceso de la categoría, sin embargo señaló que a falta de pocos días seguirán trabajando.

"Mike se lesionó los meniscos, Altamirano no sabemos si estará, López viene de inactividad importante, y bueno trataremos de estar de la mejor forma posible estos 15 días".