Liga de Naciones Concacaf: Fecha, hora y dónde ver en vivo el Panamá vs Costa Rica

"Yo siempre quiero ganar y como haz visto la situación que tuvimos como cuerpo técnico, jugadores, y afición pues la decepción de no meternos en la repesca, duele y trae consecuencias como esa pequeña revancha que tendremos ante Costa Rica. Ese partido es tan importante, como los otros dos con Martinica y siempre he dicho que si no respetas al rival, no mereces estar en un Mundial", dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa previo a Liga de Naciones Concacaf.

Este duelo se jugará en casa y para algunos jugadores veteranos este partido es tan importante como otros, porque también esta el orgullo del invicto en ele estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Es importante jugar en casa, sabemos lo que es Costa Rica, uno de los rivales más difíciles complicados en esta zona, hay que afrontar el partido con la seriedad de lo que es jugar un partido de selección hay que mantener el invicto en casa, es una de las cosas más importantes que hay que intentar mantener", manifestó Luis Manotas Mejía.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN VIVO EL DUELO DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ VS COSTA RICA EN LIGA DE NACIONES CONCACAF:

Fecha: Jueves 2 de junio de 2022

Hora: 6:30 pm

Lugar: Estadio Rommel Fernández

Dónde ver en vivo: RPC TV desde las 6:00 pm