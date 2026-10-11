Liga de Naciones Concacaf: Panamá conoce su calendario para cuartos de final

La selección de Panamá conoció a su rival y calendario para los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf que dará boletos al Final Four y para la Copa Oro 2027.
Si el marcador global está empatado después de ambos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador.
Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final también se clasificarán a la Copa Oro Concacaf 2027, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.
Calendario de cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf
Partidos de Ida
- Curazao vs. Panamá : Jueves 12 de noviembre a las 19:00 h (7:00 PM) en el Stadion Ergilio Hato (Willemstad, Curazao).
- Guatemala vs. Canadá: Viernes 13 de noviembre a las 21:00 h (9:00 PM) en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" (Ciudad de Guatemala, Guatemala).
- Haití vs. Estados Unidos: Sábado 14 de noviembre a las 16:30 h (4:30 PM) en el Sabina Park (Kingston, Jamaica).
- Jamaica vs. México: Sábado 14 de noviembre a las 20:00 h (8:00 PM) en el National Stadium (Kingston, Jamaica).
Partidos de Vuelta
- Panamá vs. Curazao : Domingo 15 de noviembre a las 18:00 h (6:00 PM) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (Ciudad de Panamá, Panamá).
- Canadá vs. Guatemala: Lunes 16 de noviembre a las 20:00 h (8:00 PM) en el BMO Field (Toronto, Canadá).
- Estados Unidos vs. Haití: Martes 17 de noviembre a las 19:00 h (7:00 PM) en el TQL Stadium (Cincinnati, Estados Unidos).
- México vs. Jamaica: Martes 17 de noviembre a las 21:30 h (9:30 PM) en el Estadio Monterrey (Monterrey, México).