Roma vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J2 de Champions League

La AS Roma se enfrentará el próximo miércoles al Real Madrid de José Mourinho por la segunda jornada de la fase liga de Champions League desde el Olímpico.

Los italianos vienen de empatar ante el Como sin goles en la Serie A, mientras que en Champions también sumaron un punto contra el Fenerbahce con un 1-1 con gol de Cristante.

El Real Madrid llega a este duelo con una victoria sufrida en LaLiga contra el Villarreal 1-0 con gol de Yan Diomande, mientras que en Champions League, en la jornada 1 le ganaron 2-1 al Inter de Milán con goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde.

Estos dos se han enfrentado 12 veces, 8 victorias para el Real Madrid, 3 victorias para la Roma y 1 empate.

La última vez que se enfrentaron fue en la temporada 2018-2019 en fase de grupos con victorias ambas para el Real Madrid 2-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

Fecha, hora y dónde ver AS Roma vs Real Madrid en Champions League