Liga de Naciones CONCACAF: Definidos los cruces de cuartos de final con Panamá presente

La Selección de Panamá se medirá a Curazao en una de las series más atractivas de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 , luego de que el lunes quedaran definidos los ocho equipos que continuarán en carrera por el título.

La fase de grupos de la Liga A llegó a su final y dejó establecidos los cuatro cruces que se disputarán durante la ventana FIFA de noviembre.

El conjunto de Curazao terminó en la primera posición del Grupo A con 10 puntos, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final y cruzarse con la selección panameña.

Panamá, por su parte, no tuvo que disputar la fase de grupos debido a su posición en el ranking de Concacaf, donde se ubicó como el cuarto mejor clasificado.

Estos son los cruces de cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF

Panamá vs. Curazao

Canadá vs. Guatemala

Estados Unidos vs. Haití

México vs. Jamaica

The race continues in League A pic.twitter.com/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

Las series se jugarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con el ganador del marcador global avanzando a las Finales de la Liga de Naciones.