Liga de Naciones CONCACAF: Definidos los cruces de cuartos de final con Panamá presente

La Selección de Panamá se medirá a Curazao en una de las series más atractivas de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, luego de que el lunes quedaran definidos los ocho equipos que continuarán en carrera por el título.
El conjunto de Curazao terminó en la primera posición del Grupo A con 10 puntos, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final y cruzarse con la selección panameña.
Panamá, por su parte, no tuvo que disputar la fase de grupos debido a su posición en el ranking de Concacaf, donde se ubicó como el cuarto mejor clasificado.
Estos son los cruces de cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF
- Panamá vs. Curazao
- Canadá vs. Guatemala
- Estados Unidos vs. Haití
- México vs. Jamaica
Las series se jugarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con el ganador del marcador global avanzando a las Finales de la Liga de Naciones.