FUTBOL Marea Roja -  6 de octubre de 2026 - 08:06

Liga de Naciones CONCACAF: Definidos los cruces de cuartos de final con Panamá presente

Los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 quedaron definidos con Panamá presente.

Liga de Naciones CONCACAF: Definidos los cruces de cuartos de final con Panamá presente

Liga de Naciones CONCACAF: Definidos los cruces de cuartos de final con Panamá presente

FOTO: FPF

La Selección de Panamá se medirá a Curazao en una de las series más atractivas de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, luego de que el lunes quedaran definidos los ocho equipos que continuarán en carrera por el título.

La fase de grupos de la Liga A llegó a su final y dejó establecidos los cuatro cruces que se disputarán durante la ventana FIFA de noviembre.

El conjunto de Curazao terminó en la primera posición del Grupo A con 10 puntos, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final y cruzarse con la selección panameña.

Panamá, por su parte, no tuvo que disputar la fase de grupos debido a su posición en el ranking de Concacaf, donde se ubicó como el cuarto mejor clasificado.

Estos son los cruces de cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF

  • Panamá vs. Curazao
  • Canadá vs. Guatemala
  • Estados Unidos vs. Haití
  • México vs. Jamaica

Las series se jugarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con el ganador del marcador global avanzando a las Finales de la Liga de Naciones.

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