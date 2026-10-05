OFICIAL. La selección de Panamá enfrentará a Curazao en cuartos de Liga de Naciones Concacaf

La Selección de Panamá ya conoce su rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27: será Curazao, en una eliminatoria de ida y vuelta que se disputará durante la ventana internacional de noviembre.

El panorama terminó de aclararse este lunes luego de que Surinam no consiguiera la victoria frente a Guatemala, resultado que terminó de acomodar las posiciones necesarias para definir los emparejamientos de la siguiente ronda.

Panamá estaba clasificada directamente a los cuartos de final junto a México, Estados Unidos y Canadá por su posición en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. (Concacaf)

Curazao aseguró su boleto y jugará ante la selección de Panamá

Curazao llega a esta instancia después de completar una destacada participación en la fase de grupos.

El conjunto caribeño selló matemáticamente su clasificación luego de empatar 1-1 ante Trinidad y Tobago en Puerto España. Luke Phillip adelantó a los trinitenses al minuto 39, pero Jordi Paulina igualó para Curazao al 61’, resultado que aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo. (Concacaf)

Ahora el camino de los curazoleños se cruzará con el de una Panamá que vuelve a tener como objetivo alcanzar las finales de la Liga de Naciones.

Panamá buscará nuevamente el Final Four

Los cuartos de final se disputarán en formato de ida y vuelta durante noviembre de 2026, por lo que Panamá tendrá 180 minutos para superar a Curazao y conseguir su boleto a las Finales de la competencia.

De acuerdo con el formato establecido por Concacaf, los cuatro ganadores de las eliminatorias avanzarán al Final Four, que se celebrará en el SoFi Stadium de Los Ángeles. (Concacaf)

El equipo dirigido por Thomas Christiansen tendrá así un nuevo desafío en el torneo regional frente a una Curazao que viene demostrando su crecimiento dentro del fútbol de Concacaf.