"Me fastidió no poder estar contra Argentina y tomarme la foto con Messi", Thomas Christiansen

"Me fastidió no poder estar vs Argentina y tomarme la foto con Messi", Thomas Christiansen

"Era un sorteo difícil, son partidos complicados porque hoy en día en el fútbol internacional no hay equipo chico, así que no podemos decir que nos tocó un grupo fácil", destacó sobre sus rivales en el grupo C que son Costa Rica, El Salvador y un rival por confirmar.

Convocatoria para la Nations League y Copa Oro

"Sacaremos una lista de 60 jugadores que nos piden, y a partir de allí reducirlo al grupo que participará primero en el Final Four y la mayoría que vaya a esa, irá para la Copa Oro".

"Los dos equipos, el que estuvo contra Costa Rica y los de Argentina, entre esos dos, dejando el abanico abierto, es de donde se tiene que elegir".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1648734370352463877 ¡FUTURO EN COPA ORO!



Thomas Christiansen habla de los rivales que le tocó a Panamá en la Copa Oro 2023.#ALaCandela pic.twitter.com/njjvSghPCo — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 19, 2023

¿Por qué el equipo A no jugó vs Argentina?

"No teníamos opción, era lo que había, ahora sí que teníamos la opción de estar 100% concertados para ese partido (Costa Rica), que era un partido de vida o muerte porque si no ganábamos no estuviéramos en el Final Four".

"Me fastidió no poder estar vs Argentina, estar allí, tomarme la foto con Messi, estar en su fiesta", comentó sobre la decisión de mandar un equipo alterno al partido contra Argentina.

"No era un partido necesario para nosotros porque el objetivo era meternos al Final Four".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1648737546283646988 ¡Quería ir a la fiesta de "Messi!



Expresó que le hubiese gustado ir al amistoso ante Argentina pero sabe que lo mejor fue entrenar en Penonomé para preparar el duelo ante Costa Rica.#ALaCandela pic.twitter.com/o4bCRqK4E3 — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 19, 2023

Concentrarse en Penonomé

"Yo creo que hay que aprender de la situación que se dan, al estar en Panamá hay mucha distracción y muchas cosas extra deportivas", señaló sobre la posibilidad que irse a concentrar en Penonomé para los próximos compromisos.