Thomas Christiansen aclara situación con Ismael Díaz en eliminatorias 

"Si hay algo que yo tengo muy hermético es la alineación, entonces es dificil, pero si me dices que se filtró y luego no salió titular yo no actuó con esas cosas, esas son tonterías", dijo Christiansen sobre los rumores que señalaban que quitó a Ismael de titular porque la información de que saldría de la partida se había filtrado previo al partido.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1648748043083153411 "Esas son tonterías"



Thomas Christiansen niega que mandó a Ismael Díaz a las gradas durante las eliminatorias por una filtración de la alineación.#ALaCandela pic.twitter.com/EwbXZkWwc2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 19, 2023

"Yo no lo hago por nada personal ni por capricho, yo lo hago por sentimiento y por lo que siento que es lo mejor para el equipo", continuó el DT sobre la decisión.

"Yo oculto mis redes sociales antes de dar la lista de convocados, pero si me dices que se dio esa filtración ni me entero, pero si después. Allí me entero de todo lo que dicen, porque tengo a alguien que se encarga de eso y me lo dice para estar informado", finalizó.