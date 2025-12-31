¡MOMENTOS 2025! Selección de Panamá disputó la final de Liga de Naciones ante México

En un certamen muy emotivo para la selección de Panamá , l os dirigidos por Thomas Christiansen cayeron en la final de la Liga de Naciones CONCACAF ante México por marcador de 2-1 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

Los canaleros se encargaron de dejar en los cuartos de final a Costa Rica y en semifinal a Estados Unidos con un recordado gol de Cecilio Waterman, que nos regaló una celebración histórica con Thierry Henry, futbolista que militó en clubes como Arsenal y FC Barcelona.

Un final doloroso para la selección de Panamá

En el duelo por el título, los nuestros perdieron 1-2 frente a México en un duelo donde Raúl Jiménez (8' y 90+2) firmó un doblete y Adalberto Carrasquilla (45+2) descontó por los panameños.

La segunda anotación de México llegó al 90+2 por una mano del defensor José Córdoba dentro del área en una jugada que no generaba peligro y ante las críticas que recibía el jugador del Norwich City, el DT Thomas Christiansen y el resto de los jugadores respaldaron a "Coto” en todo momento.

En esta edición del torneo, Panamá se llevó el Premio al Fair Play como la selección con la mejor conducta.