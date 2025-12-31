Selección de Panamá Marea Roja -  31 de diciembre de 2025 - 13:34

¡MOMENTOS 2025! Selección de Panamá disputó la final de Liga de Naciones ante México

La selección de Panamá llegó a la final por el título de la Liga de Naciones CONCACAF 2024/2025, siendo uno de los mejores momentos 2025.

FOTO: FPF

En un certamen muy emotivo para la selección de Panamá, los dirigidos por Thomas Christiansen cayeron en la final de la Liga de Naciones CONCACAF ante México por marcador de 2-1 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

Los canaleros se encargaron de dejar en los cuartos de final a Costa Rica y en semifinal a Estados Unidos con un recordado gol de Cecilio Waterman, que nos regaló una celebración histórica con Thierry Henry, futbolista que militó en clubes como Arsenal y FC Barcelona.

Un final doloroso para la selección de Panamá

En el duelo por el título, los nuestros perdieron 1-2 frente a México en un duelo donde Raúl Jiménez (8' y 90+2) firmó un doblete y Adalberto Carrasquilla (45+2) descontó por los panameños.

La segunda anotación de México llegó al 90+2 por una mano del defensor José Córdoba dentro del área en una jugada que no generaba peligro y ante las críticas que recibía el jugador del Norwich City, el DT Thomas Christiansen y el resto de los jugadores respaldaron a "Coto” en todo momento.

En esta edición del torneo, Panamá se llevó el Premio al Fair Play como la selección con la mejor conducta.

