Mundial de Futsal Femenino Marea Roja -  15 de septiembre de 2025

Mundial Femenino de Futsal 2025: Panamá ya tiene grupo confirmado

La Selección de Panamá Futsal ya conoció sus rivales para el primer Mundial Femenino de Futsal 2025.

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Futsal ya conoció sus rivales para el Mundial Femenino de Futsal 2025, tras celebrarse el sorteo de la fase de grupos en Manila, capital de Filipinas.

El onceno nacional quedó ubicado en el grupo D junto a Brasil, Irán e Italia.

Las panameñas bajo el mando de la DT Amarelis de Mera, logró su clasificación histórica al torneo tras una destacada actuación en el Premundial de Futsal de CONCACAF, en la cual alcanzó la posición de subcampeona del torneo.

Grupos del Mundial Femenino de Futsal 2025

  • Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina
  • Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá
  • Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda
  • Grupo D: Brasil, RI de Irán, Italia, Panamá

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial Femenino de Futsal 2025?

La primera Copa Mundial Femenina de Fútbol Sala de la FIFA se celebrará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Pasig City, Manila Metropolitana.

