Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en la cita mundialista

La selección de Panamá Sub-17 ya partió rumbo a Qatar para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

FOTO: FPF

El sábado 1 de noviembre, la selección de Panamá Sub-17 emprendió su viaje rumbo a Doha, Qatar, para afrontar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, después de realizar un campamento en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.

Los dirigidos por Leonardo Pipino se encuentran ubicados en el grupo J del certamen junto a las selecciones de Irlanda, Paraguay y Uzbekistán.

Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17

Panamá vs Irlanda

  • 5 de Noviembre
  • Aspire Zone – Pitch 3
  • 3:30 pm (7:30 am Hora Panamá)

Panamá vs Paraguay

  • 8 de Noviembre
  • Aspire Zone – Pitch 4
  • 6:15 pm (10:15 am Hora Panamá)

Panamá vs Uzbekistán

  • 11 de Noviembre
  • Aspire Zone – Pitch 1
  • 4:30 pm (8:30 am Hora Panamá)
