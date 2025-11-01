Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en la cita mundialista

El sábado 1 de noviembre, la selección de Panamá Sub-17 emprendió su viaje rumbo a Doha, Qatar, para afrontar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, después de realizar un campamento en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.
Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17
Panamá vs Irlanda
- 5 de Noviembre
- Aspire Zone – Pitch 3
- 3:30 pm (7:30 am Hora Panamá)
Panamá vs Paraguay
- 8 de Noviembre
- Aspire Zone – Pitch 4
- 6:15 pm (10:15 am Hora Panamá)
Panamá vs Uzbekistán
- 11 de Noviembre
- Aspire Zone – Pitch 1
- 4:30 pm (8:30 am Hora Panamá)