Mundial Sub-17: Leonardo Pipino anuncia convocados de Panamá Sub-17

Leonardo Pipino, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, definió el listado de 21 jugadores que defenderán la camiseta nacional en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

La Sub-17 cumplió esta mañana con su último entrenamiento en suelo patrio y ya prepara las maletas para viajar esta noche a su primera parada en Emiratos Árabes Unidos para realizar su campamento de preparación mundialista.

Los dirigidos por el DT Pipino estarán por alrededor de 12 días en su campamento, donde estarán disputando un total de tres partidos amistosos frente a selecciones que también están clasificadas al certamen mundialista en Catar.

Panamá Sub-17 estará enfrentándose en su campamento a las selecciones mundialistas de Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre).

Luego del campamento, el equipo estará viajando a territorio mundialista en Catar el próximo 1 de noviembre para afinar los últimos detalles antes de su debut.

La escuadra panameña estará debutando en el Mundial Sub-17 el próximo 5 de noviembre cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha.

Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.

Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.

A continuación, la lista de convocados.

LISTA DE CONVOCADOS

COPA MUNDIAL SUB-17 DE LA FIFA CATAR 2025

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

David Bonilla Panamá City FC

Daniel Giannoti Tauro FC

DEFENSAS

Anthony Ramos CD Plaza Amador

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Shayron Stewart Bocas FC

Héctor Brias CA Fortaleza

Renso Reyes CA Independiente

Abraham Salinas CD Plaza Amador

Stephen Domínguez Sporting SM

Josimar Palacios Sporting SM

VOLANTES

Pablo Aranda Sporting SM

Estevis López Academia Costa del Este

Adrián Olivardía Tauro FC

Gerson Gordón Bocas FC

Jossimar Insturain Tauro FC

Héctor Guerra CA Independiente

Edgardo Tovares CD Plaza Amador

Moisés Richards Sporting SM

DELANTEROS

Abraham Altamirano CA Independiente

Jordan Robles Alianza FC

CALENDARIO MUNDIALISTA

GRUPO J

Panamá vs Irlanda

5 de noviembre

Aspire Zone

Doha, Catar

Paraguay vs Panamá

8 de noviembre

Aspire Zone

Doha, Catar

Uzbekistán vs Panamá

11 de noviembre

Aspire Zone

Doha, Catar

FUENTE: FPF