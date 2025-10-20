Mundial Sub-17: Leonardo Pipino anuncia convocados de Panamá Sub-17

Leonardo Pipino, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, definió el listado de 21 jugadores que defenderán la camiseta nacional en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.
Los dirigidos por el DT Pipino estarán por alrededor de 12 días en su campamento, donde estarán disputando un total de tres partidos amistosos frente a selecciones que también están clasificadas al certamen mundialista en Catar.
Panamá Sub-17 estará enfrentándose en su campamento a las selecciones mundialistas de Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre).
Luego del campamento, el equipo estará viajando a territorio mundialista en Catar el próximo 1 de noviembre para afinar los últimos detalles antes de su debut.
La escuadra panameña estará debutando en el Mundial Sub-17 el próximo 5 de noviembre cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha.
Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.
Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.
A continuación, la lista de convocados.
LISTA DE CONVOCADOS
COPA MUNDIAL SUB-17 DE LA FIFA CATAR 2025
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
David Bonilla Panamá City FC
Daniel Giannoti Tauro FC
DEFENSAS
Anthony Ramos CD Plaza Amador
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
Shayron Stewart Bocas FC
Héctor Brias CA Fortaleza
Renso Reyes CA Independiente
Abraham Salinas CD Plaza Amador
Stephen Domínguez Sporting SM
Josimar Palacios Sporting SM
VOLANTES
Pablo Aranda Sporting SM
Estevis López Academia Costa del Este
Adrián Olivardía Tauro FC
Gerson Gordón Bocas FC
Jossimar Insturain Tauro FC
Héctor Guerra CA Independiente
Edgardo Tovares CD Plaza Amador
Moisés Richards Sporting SM
DELANTEROS
Abraham Altamirano CA Independiente
Jordan Robles Alianza FC
CALENDARIO MUNDIALISTA
GRUPO J
Panamá vs Irlanda
5 de noviembre
Aspire Zone
Doha, Catar
Paraguay vs Panamá
8 de noviembre
Aspire Zone
Doha, Catar
Uzbekistán vs Panamá
11 de noviembre
Aspire Zone
Doha, Catar
FUENTE: FPF