Mundial Sub-17: XI de Panamá para enfrentar a Paraguay en la jornada 2

Luego de pasada la página de la derrota ante Irlanda, la Selección de Panamá Sub-17 de Panamá ya está enfocada y lista para su siguiente partido ante Paraguay, el próximo sábado 8 de noviembre en el Aspire Zone a las 10:15 a.m (En vivo por RPC) en lo que corresponde la Segunda Jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar.
Panamá Sub17 llega a su segunda compromiso necesitado de una victoria para continuar con sus aspiraciones a clasificar a la ronda de 32, al igual que Paraguay quienes vienen de perder en la primera fecha ante Uzbekistán.
XI DE PANAMÁ VS PARAGUAY - MUNDIAL SUB-17
Adamir Aparicio, Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Shayron Stewart, Hector Brías (Capitán), Estevis López, Ángel James, Adrián Olivardía, Jossimar Insturaín, Edgardo Tovares y Moisés Richards. DT Leonardo Pipino.